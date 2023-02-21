Израилева (Куртнер) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Израилева (Куртнер) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Израилев Матвей (Георгий Николаевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Израилев Андрей

Отец ребёнка: Израилев Матвей (Георгий Николаевич)

Таганрог
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Израилев Сергей

Отец ребёнка: Израилев Матвей (Георгий Николаевич)

Таганрог
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Израилев Владимир

Отец ребёнка: Израилев Матвей (Георгий Николаевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Израилев Евгений

Отец ребёнка: Израилев Матвей (Георгий Николаевич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Израилев Матвей (Георгий Николаевич)

Смерть
1942
Таганрог
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