Израилева (Куртнер) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Израилев Андрей
Отец ребёнка: Израилев Матвей (Георгий Николаевич)
Таганрог
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Израилев Сергей
Отец ребёнка: Израилев Матвей (Георгий Николаевич)
Таганрог
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Израилев Владимир
Отец ребёнка: Израилев Матвей (Георгий Николаевич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Израилев Евгений
Отец ребёнка: Израилев Матвей (Георгий Николаевич)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942
Таганрог