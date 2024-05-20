Несмелова (Васильева) Мария Васильева 10.02.1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Несмелова (Васильева) Мария Васильева

Место рождения

Хотимирицы, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд

Дата рождения

10.02.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1871

Отец: Василий Евдокимов

Мать: Агафья (Агапия) Федорова

Хотимирицы, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
Бракосочетание
12.04.1892

Муж: Несмелов Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
29.12.1892

Сын: Несмелов Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Несмелов Тимофей Алексеевич

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Васильева (Несмелова) Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Несмелов Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
14.08.1897

Сын: Несмелов Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Несмелов Тимофей Алексеевич

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.06.1901

Сын: Несмелов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Несмелов Тимофей Алексеевич

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.06.1904

Дочь: Борисова (Несмелова) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Несмелов Тимофей Алексеевич

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.03.1907

Дочь: (Несмелова) Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Несмелов Тимофей Алексеевич

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.05.1908

Сын: Несмелов Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Несмелов Тимофей Алексеевич

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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