Несмелова (Васильева) Мария Васильева
Место рождения
Дата рождения10.02.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1871
Отец: Василий Евдокимов
Мать: Агафья (Агапия) Федорова
Бракосочетание
12.04.1892
Рождение ребёнка
29.12.1892
Сын: Несмелов Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Несмелов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Васильева (Несмелова) Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Несмелов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
14.08.1897
Сын: Несмелов Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Несмелов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
05.06.1901
Отец ребёнка: Несмелов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
14.06.1904
Дочь: Борисова (Несмелова) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Несмелов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
06.03.1907
Дочь: (Несмелова) Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Несмелов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
29.05.1908
Сын: Несмелов Федор Тимофеевич
Отец ребёнка: Несмелов Тимофей Алексеевич
Смерть
Неизвестно