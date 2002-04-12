Киселева Вера Никифоровна
Место рождения
Дата рождения18.12.1912
Дата смерти12.04.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1912
Отец: не указан
Рождение ребёнка
22.01.1935
Дочь: Артемьева Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Киселев Алексей Николаевич
Казталовка, Казталовский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
12.04.2002
Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область