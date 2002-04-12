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Киселева Вера Никифоровна

Место рождения

Александров Гай, Александрово-Гайский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

18.12.1912

Дата смерти

12.04.2002

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1912

Отец: не указан

Мать: Скородумов Никифор Дмитриевич

Александров Гай, Александрово-Гайский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.01.1935

Дочь: Артемьева Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Киселев Алексей Николаевич

Казталовка, Казталовский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
12.04.2002
Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
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