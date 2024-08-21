Багарядцева Акилина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1808 и 1812
Дата смертиОколо 1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1808 и 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Багарядцев Григорий (первый) Григорьевич
Отец ребёнка: Багарядцев Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
С 1838 по 1841
Сын: Багарядцев Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Багарядцев Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: (Багарядцева) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Багарядцев Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: (Багарядцева) Домника Григорьевна
Отец ребёнка: Багарядцев Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Багарядцев Варфаломей Григорьевич
Отец ребёнка: Багарядцев Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Багарядцев Григорий (второй) Григорьевич
Отец ребёнка: Багарядцев Григорий Тимофеевич
Смерть
Около 1890