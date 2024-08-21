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Багарядцева Акилина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1808 и 1812

Дата смерти

Около 1890

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1808 и 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багарядцев Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Багарядцев Григорий (первый) Григорьевич

Отец ребёнка: Багарядцев Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
С 1838 по 1841

Сын: Багарядцев Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Багарядцев Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: (Багарядцева) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Багарядцев Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: (Багарядцева) Домника Григорьевна

Отец ребёнка: Багарядцев Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Багарядцев Варфаломей Григорьевич

Отец ребёнка: Багарядцев Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Багарядцев Григорий (второй) Григорьевич

Отец ребёнка: Багарядцев Григорий Тимофеевич

Смерть
Около 1890

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