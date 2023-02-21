Полищук Михаил Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полищук Михаил Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полищук Макар

Мать: Полищук Ефросинья (предположительно)

Рождение ребёнка
02.01.1925

Дочь: Подолян Елена Михайловна

Мать ребёнка: Полищук Федора

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Павлюченко Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Полищук Федора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полищук Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полищук Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Полищук Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Вера Михайловна

Мать ребёнка: Полищук Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полищук Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Полищук Федора

Смерть
Неизвестно
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