Полищук Михаил Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полищук Макар
Рождение ребёнка
02.01.1925
Дочь: Подолян Елена Михайловна
Мать ребёнка: Полищук Федора
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Павлюченко Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Полищук Федора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полищук Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полищук Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Полищук Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Вера Михайловна
Мать ребёнка: Полищук Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полищук Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Полищук Федора
Смерть
Неизвестно