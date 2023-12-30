Востриков Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Востриков Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1955

Дата смерти

17.08.1991

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1955

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.08.1991
Липецк, город Липецк, Липецкая область
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