Востриков Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1955
Дата смерти17.08.1991
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1955
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.08.1991
Липецк, город Липецк, Липецкая область