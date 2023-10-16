Корюкина Матрона Димидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорюкина Матрона Димидовна

Корюкина Матрона Димидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Корюкин Петр Николаевич

Отец ребёнка: Корюкин Николай Доримидонтович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Корюкин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Корюкин Николай Доримидонтович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корюкин Николай Доримидонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюкин Тимофей Николаевич

Отец ребёнка: Корюкин Николай Доримидонтович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close