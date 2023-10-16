Корюкина Матрона Димидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Корюкин Николай Доримидонтович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Корюкин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Корюкин Николай Доримидонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корюкин Тимофей Николаевич
Отец ребёнка: Корюкин Николай Доримидонтович
Смерть
Неизвестно