Луковникова Зиновия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луковникова Зиновия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луковников Геродьд Лукич

Отец ребёнка: Луковников Лука Христофорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луковников Виталий Лукич

Отец ребёнка: Луковников Лука Христофорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луковников Александр Лукич

Отец ребёнка: Луковников Лука Христофорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луковников Лука Христофорович

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