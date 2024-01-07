Горшенина Евдокия Тарасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина Евдокия Тарасова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Колбинцева Прасковья

Отец ребёнка: Горшенин Степан Иванов

Рождение ребёнка
17.04.1883

Дочь: Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Горшенин Степан Иванов

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1892

Сын: Горшенин Иван Степанович

Отец ребёнка: Горшенин Степан Иванов

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.12.1896

Сын: Горшенин Степан Степанович

Отец ребёнка: Горшенин Степан Иванов

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшенин Степан Иванов

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