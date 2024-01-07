Горшенина Евдокия Тарасова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Колбинцева Прасковья
Отец ребёнка: Горшенин Степан Иванов
Рождение ребёнка
17.04.1883
Дочь: Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Горшенин Степан Иванов
Рождение ребёнка
01.05.1892
Отец ребёнка: Горшенин Степан Иванов
Рождение ребёнка
27.12.1896
Сын: Горшенин Степан Степанович
Отец ребёнка: Горшенин Степан Иванов
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно