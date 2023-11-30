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Добряков Филип Прокофьев

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.10.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1816

Отец: Добряков Прокофий Родионов

Мать: Добрякова Евдокия Алексеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
11.10.1816
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - економические крестьяне Федор Финогин и Мария Добрякова | Казанская церковь
Бракосочетание
26.10.1835

Жена: Добрякова Стефанида Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По жениху Поручители Онаго ж Села Новой Рачейки уделная кресьяне Левонтий Алексеиф, Захар Радионоф Добрякоф, Петр Радионоф Добрякоф; со стороны невесты Онаго ж уезда деревни Вельяминовки господина Скр... Показать все
Смерть
Неизвестно
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