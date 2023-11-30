Добряков Филип Прокофьев
Место рождения
Дата рождения11.10.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1816
Крещение
11.10.1816
воспреемники - економические крестьяне Федор Финогин и Мария Добрякова | Казанская церковь
Бракосочетание
26.10.1835
По жениху Поручители Онаго ж Села Новой Рачейки уделная кресьяне Левонтий Алексеиф, Захар Радионоф Добрякоф, Петр Радионоф Добрякоф; со стороны невесты Онаго ж уезда деревни Вельяминовки господина Скр... Показать все
Смерть
Неизвестно