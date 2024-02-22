Исупов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исупов Василий Зотович

Мать: Исупова Екатерина

Первый ребенок.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исупов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Исупова (Посаженникова) Клавдия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исупова Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Исупова Екатерина

Четвертый ребенок.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исупова Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Исупова Екатерина

Третий ребенок.
Рождение ребёнка
25.09.1914

Сын: Исупов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Исупова (Посаженникова) Клавдия Семеновна

Смерть
Неизвестно

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