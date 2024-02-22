Исупов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исупов Василий Зотович
Мать: Исупова Екатерина
Первый ребенок.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исупов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Исупова (Посаженникова) Клавдия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исупова Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Исупова Екатерина
Четвертый ребенок.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исупова Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Исупова Екатерина
Третий ребенок.
Рождение ребёнка
25.09.1914
Мать ребёнка: Исупова (Посаженникова) Клавдия Семеновна
Смерть
Неизвестно