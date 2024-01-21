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Захаров Иван Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1905

Дата смерти

05.02.1906

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1905

Отец: Захаров Тимофей Семёнович

Мать: Захарова Марфа Евфимовна

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Смерть
05.02.1906
Запись #33 Погребение 6 февраля. Причина смерти: от оспыСвященник василий ПарабучевПсаломщик Михаил ПерфиловМесто захоронения: Приходское кладбище
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