Захаров Иван Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1905
Дата смерти05.02.1906
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1905
запись #40 крещение 20 мартавосприемники села заплавного Царёвского уезда крестьянин Иван Константинов брейкин и Никольская крестьянка марина Андреева Захаровасвященник Тихон Третьяков псаломщик Михаи... Показать все
Смерть
05.02.1906
Запись #33 Погребение 6 февраля. Причина смерти: от оспыСвященник василий ПарабучевПсаломщик Михаил ПерфиловМесто захоронения: Приходское кладбище