Кирилин Ермолай
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1898
Дата смерти11.08.1982
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1898
Отец: Кирилин Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1932
Сын: Кирилин Иван
Мать ребёнка: Кирилина Арина
Рождение ребёнка
1946
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирилина Арина
Смерть
11.08.1982