Кирилин Ермолай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилин Ермолай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1898

Дата смерти

11.08.1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.
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Дети

1932 г.р.
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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1898

Отец: Кирилин Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1932

Сын: Кирилин Иван

Мать ребёнка: Кирилина Арина

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирилина Арина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирилина Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирилина Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирилина Арина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирилина Арина

Смерть
11.08.1982
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