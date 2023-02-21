Сочков Максим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1906
Дата смерти11.03.1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1906
Отец: Сочков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1928
Сын: Сочков Евгений Максимович
Мать ребёнка: Сочкова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
22.04.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сочкова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
01.01.1936
Дочь: Сочкова Нина Максимовна
Мать ребёнка: Сочкова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
18.03.1938
Дочь: Данилычева Елизавета Максимовна
Мать ребёнка: Сочкова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
11.05.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сочкова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
21.07.1946
Сын: Сочков Владимир Максимович
Мать ребёнка: Сочкова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
15.10.1950
Сын: Сочков Александр Максимович
Мать ребёнка: Сочкова Екатерина Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.03.1974