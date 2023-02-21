Сочков Максим Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сочков Максим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1906

Дата смерти

11.03.1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1928 г.р.
Скрыто настройками приватности
1936 г.р.
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности
1946 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1906

Отец: Сочков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1928

Сын: Сочков Евгений Максимович

Мать ребёнка: Сочкова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
22.04.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сочкова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
01.01.1936

Дочь: Сочкова Нина Максимовна

Мать ребёнка: Сочкова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
18.03.1938

Дочь: Данилычева Елизавета Максимовна

Мать ребёнка: Сочкова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
11.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сочкова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
21.07.1946

Сын: Сочков Владимир Максимович

Мать ребёнка: Сочкова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
15.10.1950

Сын: Сочков Александр Максимович

Мать ребёнка: Сочкова Екатерина Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.03.1974
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