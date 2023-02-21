Краснова Матрона Вонифатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраснова Матрона Вонифатьевна

Краснова Матрона Вонифатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1884 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Иван Васильевич

Большая Шильна, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close