Стурцель Павел Людвиг Фердинанд
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Стурцель Фридольф Павлович
Мать ребёнка: Бёдекер Тереза София
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 03.04.1915
Дочь: Мария Павлина
Мать ребёнка: Бёдекер Тереза София
Рождение ребёнка
20.06.1916
Дочь: София Цецилия
Мать ребёнка: Бёдекер Тереза София
Смерть
Неизвестно