Стурцель Павел Людвиг Фердинанд — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтурцель Павел Людвиг Фердинанд

Стурцель Павел Людвиг Фердинанд

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Стурцель Фридольф Павлович

Мать ребёнка: Бёдекер Тереза София

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 03.04.1915

Дочь: Мария Павлина

Мать ребёнка: Бёдекер Тереза София

Рождение ребёнка
20.06.1916

Дочь: София Цецилия

Мать ребёнка: Бёдекер Тереза София

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close