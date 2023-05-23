Мануков Авдей Ананьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1901
Дочь: Гейзер Мария Авдеевна
Мать ребёнка: Манукова Софья Никитична
Нахичевань, Ростовский округ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Манукова Софья Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Розалия Авдеевна
Мать ребёнка: Манукова Софья Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Авдеевна
Мать ребёнка: Манукова Софья Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья Авдеевна
Мать ребёнка: Манукова Софья Никитична