Мануков Авдей Ананьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мануков Авдей Ананьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1901

Дочь: Гейзер Мария Авдеевна

Мать ребёнка: Манукова Софья Никитична

Нахичевань, Ростовский округ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манукова Софья Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розалия Авдеевна

Мать ребёнка: Манукова Софья Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Авдеевна

Мать ребёнка: Манукова Софья Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья Авдеевна

Мать ребёнка: Манукова Софья Никитична

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