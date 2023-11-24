Червоненко Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Червоненко Андрей Степанович
Отец ребёнка: Червоненко Степан Васильев
Рождение ребёнка
1811
Сын: Червоненко Михаил Степанович
Отец ребёнка: Червоненко Степан Васильев
Рождение ребёнка
1814
Сын: Червоненко Сидор Степанович
Отец ребёнка: Червоненко Степан Васильев