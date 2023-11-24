Червоненко Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червоненко Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Червоненко Андрей Степанович

Отец ребёнка: Червоненко Степан Васильев

Рождение ребёнка
1811

Сын: Червоненко Михаил Степанович

Отец ребёнка: Червоненко Степан Васильев

Рождение ребёнка
1814

Сын: Червоненко Сидор Степанович

Отец ребёнка: Червоненко Степан Васильев

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