Григорий Симеонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Симеонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1745 г.р.

Мать

1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Симеон Иванович

Мать: Агрофена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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