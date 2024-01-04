Исмаилов Иксан
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Искандеров Исмаил
Мать: Гульсалимя
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Хабибжамал
Мать ребёнка: Альбидя
Рождение ребёнка
1846
Рождение ребёнка
1848
Рождение ребёнка
1853
Сын: Ихсанов Юсип
Мать ребёнка: Альбидя
Рождение ребёнка
1856
Сын: Эксанов Биктимир
Мать ребёнка: Альбидя
Рождение ребёнка
1858
Сын: Иксанов Байтимер
Мать ребёнка: Альбидя
с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно