Исмаилов Иксан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмаилов Иксан

Место рождения

Трехозерки, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Искандеров Исмаил

Мать: Гульсалимя

Трехозерки, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Хабибжамал

Мать ребёнка: Альбидя

Трехозерки, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Кавсяр

Мать ребёнка: Альбидя

Трехозерки, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Сявман

Мать ребёнка: Альбидя

Трехозерки, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Ихсанов Юсип

Мать ребёнка: Альбидя

Трехозерки, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Эксанов Биктимир

Мать ребёнка: Альбидя

Трехозерки, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Иксанов Байтимер

Мать ребёнка: Альбидя

с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сажидэ

Мать ребёнка: Альбидя

Трехозерки, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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