Макарова Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1970

Сын: Макаров Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Макаров Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Макаров Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Макаров Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно
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