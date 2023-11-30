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Ибаева Александра Никифоровна

Место рождения

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.03.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1849 г.р.

Мать

Вычислено 1850 г.р.

Муж

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1889 ст.

Отец: Никифор Иванов

Мать: Акулина Трофимова

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
25.03.1889 ст.
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: крестьянин села Бурдов Антип Аркадиев и крестьянская девица деревни Евлева Евдокия Евфимиева.
Бракосочетание
10.02.1913 ст.

Муж: Филипп Матвеев

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Сочетались браком крестьянин с. Бурды Филипп Матвеев, православный, 19 лет, первым браком и крестьянская девица д. Евлевой Александра Никифорова, православная, 24 лет, первым браком. Поручители: по же... Показать все
Смерть
Неизвестно
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