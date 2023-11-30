Ибаева Александра Никифоровна
Место рождения
Дата рождения21.03.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1889 ст.
Отец: Никифор Иванов
Мать: Акулина Трофимова
Крещение
25.03.1889 ст.
Восприемники: крестьянин села Бурдов Антип Аркадиев и крестьянская девица деревни Евлева Евдокия Евфимиева.
Бракосочетание
10.02.1913 ст.
Муж: Филипп Матвеев
Сочетались браком крестьянин с. Бурды Филипп Матвеев, православный, 19 лет, первым браком и крестьянская девица д. Евлевой Александра Никифорова, православная, 24 лет, первым браком. Поручители: по же... Показать все
Смерть
Неизвестно