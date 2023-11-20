Сергеев Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1924
Сын: Сергеев Николай Никифорович
Мать ребёнка: Сергеева Акулина
Знаменский р-н, Черниговская область, УССР?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеева Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Сергеева Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Александр Никифорович
Мать ребёнка: Сергеева Акулина
Смерть
1957