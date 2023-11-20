Сергеев Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1924

Сын: Сергеев Николай Никифорович

Мать ребёнка: Сергеева Акулина

Знаменский р-н, Черниговская область, УССР?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Сергеева Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Александр Никифорович

Мать ребёнка: Сергеева Акулина

Смерть
1957
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