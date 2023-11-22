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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1919
Сын: Fedorov Rodion
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириллова Евдокия
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Fedorov Ivan
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Gusakova Maria
Мать ребёнка: ?