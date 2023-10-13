Лемешкина Александра Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Воронов Сергей Антропович
Мать: Воронова Вера Даниловна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Лемешкин Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Лемешкин Александр Ефимович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Молчанов Сергей Федорович
Отец ребёнка: Молчанов Федор Степанович
Смерть
2008