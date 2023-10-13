Лемешкина Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лемешкина Александра Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Воронов Сергей Антропович

Мать: Воронова Вера Даниловна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Лемешкин Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Лемешкин Александр Ефимович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Молчанов Сергей Федорович

Отец ребёнка: Молчанов Федор Степанович

Смерть
2008
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