Захарова (Шумакова) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Шумакова) Ольга Петровна

Место рождения

Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
27.01.1906 ст.

Муж: Захаров Александр Васильевич

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.11.1906 ст.

Дочь: (Захарова) Матрона Александровна

Отец ребёнка: Захаров Александр Васильевич

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
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Смерть
Неизвестно

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