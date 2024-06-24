Захарова (Шумакова) Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
27.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
01.11.1906 ст.
Дочь: (Захарова) Матрона Александровна
Отец ребёнка: Захаров Александр Васильевич
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Смерть
Неизвестно