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Новиков Феклист
Новиков Феклист
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1692
Дата смерти
1772
Пол
Мужской
Отец
Федот Жиморин (Фёдор)
До 1616 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец:
Федот Жиморин
Мать: не указана
Смерть
1772
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