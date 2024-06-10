Афимья Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.
Дочь: Алена Васильевна
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Сорочинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно