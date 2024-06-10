Афимья Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1747 г.р.

Дети

Вычислено 1777 г.р.

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.

Дочь: Алена Васильевна

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Сорочинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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