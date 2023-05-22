Орлов ИЛЬЯ БОРИСОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов ИЛЬЯ БОРИСОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1899

Дата смерти

?.09.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1923

Жена: Орлова РИВА МИХЕЛЕВНА

Рождение ребёнка
19.07.1924

Дочь: Островская МЕРИ ИЛЬИНИЧНА

Мать ребёнка: Орлова РИВА МИХЕЛЕВНА

Рождение ребёнка
08.07.1927

Сын: Орлов СЕМЁН ИЛЬИЧ

Мать ребёнка: Орлова РИВА МИХЕЛЕВНА

Смерть
?.09.1941
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