Орлов ИЛЬЯ БОРИСОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1899
Дата смерти?.09.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1923
Жена: Орлова РИВА МИХЕЛЕВНА
Рождение ребёнка
19.07.1924
Дочь: Островская МЕРИ ИЛЬИНИЧНА
Мать ребёнка: Орлова РИВА МИХЕЛЕВНА
Рождение ребёнка
08.07.1927
Сын: Орлов СЕМЁН ИЛЬИЧ
Мать ребёнка: Орлова РИВА МИХЕЛЕВНА
Смерть
?.09.1941