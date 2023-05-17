Мирошниченко ЕВГЕНИЙ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирошниченко АРИНА ЕВГЕНИЕВНА
Мать ребёнка: Алтухова Мирошниченко АЛЕНА ИВАНОВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирошниченко МАКСИМ ЕВГЕНИЕВИЧ
Мать ребёнка: Алтухова Мирошниченко АЛЕНА ИВАНОВНА
Бракосочетание
Неизвестно