Дубовик (Неизвестно) Матрёна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти21.12.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
21.12.1887
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1887. ГАЧО ф.679, оп.10, д.483