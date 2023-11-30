Крехтунов Ефим Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крехтунов Ефим Ефимов

Место рождения

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Крехтунов Ефим Петров

Мать: Крехтунова Василиса

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Крехтунова Ульяна Ефимова

Мать ребёнка: Крехтунова Арина

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1811

Жена: Крехтунова Арина

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Крехтунова Прасковья Ефимова

Мать ребёнка: Крехтунова Арина

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Крехтунова Анна Ефимова

Мать ребёнка: Крехтунова Арина

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Крехтунов Федор Ефимов

Мать ребёнка: Крехтунова Арина

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Крехтунова Федосья Ефимова

Мать ребёнка: Крехтунова Арина

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Крехтунов Прокопий Ефимов

Мать ребёнка: Крехтунова Арина

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Крехтунова Анисия Ефимова

Мать ребёнка: Крехтунова Арина

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Крехтунова Олимпиада Ефимова

Мать ребёнка: Крехтунова Арина

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1834
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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