Крехтунов Ефим Ефимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Крехтунов Ефим Петров
Мать: Крехтунова Василиса
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Крехтунова Ульяна Ефимова
Мать ребёнка: Крехтунова Арина
Бракосочетание
До 1811
Жена: Крехтунова Арина
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Крехтунова Прасковья Ефимова
Мать ребёнка: Крехтунова Арина
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Крехтунова Анна Ефимова
Мать ребёнка: Крехтунова Арина
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Крехтунова Арина
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Крехтунова Федосья Ефимова
Мать ребёнка: Крехтунова Арина
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Крехтунов Прокопий Ефимов
Мать ребёнка: Крехтунова Арина
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Крехтунова Анисия Ефимова
Мать ребёнка: Крехтунова Арина
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Крехтунова Олимпиада Ефимова
Мать ребёнка: Крехтунова Арина
Смерть
После 1834