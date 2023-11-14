Журавлева Руфина Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.?
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.?
Отец: Волков Герасим Флегантович
Мать: Волкова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
01.11.1967
Дочь: Сборнова Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Журавлев Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Журавлев Алексей Яковлевич
Смерть
1996