Журавлева Руфина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева Руфина Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.?

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.?

Отец: Волков Герасим Флегантович

Мать: Волкова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
01.11.1967

Дочь: Сборнова Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Журавлев Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Журавлев Алексей Яковлевич

Смерть
1996
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