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(Kuldkepp) Ann

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

1749

Пол

Женский

Отец

1720 г.р.

Мать

1723 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Kuldkepp Pärassaare Vana Jüri

Мать: Kuldkepp Lüüste Marri

Смерть
1749
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