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(Kuldkepp) Ann
(Kuldkepp) Ann
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1749
Дата смерти
1749
Пол
Женский
Отец
Kuldkepp Pärassaare Vana Jüri
1720 г.р.
Мать
Kuldkepp ((Lüüste Jaani T.)) Lüüste Marri
1723 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец:
Kuldkepp Pärassaare Vana Jüri
Мать:
Kuldkepp Lüüste Marri
Смерть
1749
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