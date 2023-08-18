Пушкарева Анна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1865
Отец ребёнка: Пушкарев Иван Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Пушкарев Илья Иванов
Отец ребёнка: Пушкарев Иван Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1897