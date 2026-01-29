Ерофеев Александр Юрьевич
мужской, родился 06.03.1974, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецЕрофеев Юрий Михайлович03.07.1951 г.р.
МатьЕрофеева (Макарова) Нина Валентиновна21.08.1951 г.р.
Супруги
Ерофеева (Гусева) Анна ВладимировнаНеизвестно г.р.
Дети
Ерофеев Максим Александрович07.07.2011 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1974
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
07.07.2011
Сын: Ерофеев Максим Александрович
Мать ребёнка: Ерофеева (Гусева) Анна Владимировна
Развод
2015