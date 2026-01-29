Ерофеев Александр Юрьевич 06.03.1974 — найти родственников по фамилии на Familio

Ерофеев Александр Юрьевич

Автор
EY
Yulyay E.

мужской, родился 06.03.1974, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Ерофеев Юрий Михайлович03.07.1951 г.р.
Мать
Ерофеева (Макарова) Нина Валентиновна21.08.1951 г.р.
Супруги
Ерофеева (Гусева) Анна ВладимировнаНеизвестно г.р.
Дети
Ерофеев Максим Александрович07.07.2011 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1974

Отец: Ерофеев Юрий Михайлович

Мать: Ерофеева (Макарова) Нина Валентиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерофеева (Гусева) Анна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
07.07.2011

Сын: Ерофеев Максим Александрович

Мать ребёнка: Ерофеева (Гусева) Анна Владимировна

Развод
2015

Жена: Ерофеева (Гусева) Анна Владимировна

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