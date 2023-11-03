Прокудин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокудин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1776

Дочь: Ксения Михайлова

Мать ребёнка: Прокудина Ирина Игнатьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокудин ?

Мать ребёнка: Прокудина Ирина Игнатьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокудина Ирина Игнатьева

Смерть
Неизвестно
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