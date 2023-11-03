Прокудин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1776
Дочь: Ксения Михайлова
Мать ребёнка: Прокудина Ирина Игнатьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокудин ?
Мать ребёнка: Прокудина Ирина Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно