Цаприлова (Терещук) Лия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаприлова (Терещук) Лия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1973

Отец: не указан

Мать: Терещук Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
24.09.1998

Дочь: Чурилова Ксения Константиновна

Отец ребёнка: Цаприлов Константин

Рождение ребёнка
07.03.?

Дочь: Цаприлова Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Цаприлов Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цаприлов Константин

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