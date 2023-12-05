Цаприлова (Терещук) Лия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1973
Отец: не указан
Рождение ребёнка
24.09.1998
Дочь: Чурилова Ксения Константиновна
Отец ребёнка: Цаприлов Константин
Рождение ребёнка
07.03.?
Дочь: Цаприлова Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Цаприлов Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цаприлов Константин