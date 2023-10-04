Семиколенных Епимах Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: Семиколенных Тимофей Юрьевич
Мать: не указана
с 1721 г - п.Спицынский
Рождение ребёнка
1723
Сын: Семиколенных Григорий Епимахович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Семиколенных Федор Епимахович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Семиколенных Кондратий Епимахович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Семиколенных Иван Епимахович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1759