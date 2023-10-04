Семиколенных Епимах Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семиколенных Епимах Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: Семиколенных Тимофей Юрьевич

Мать: не указана

с 1721 г - п.Спицынский
Рождение ребёнка
1723

Сын: Семиколенных Григорий Епимахович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Семиколенных Федор Епимахович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Семиколенных Кондратий Епимахович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Семиколенных Иван Епимахович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1759
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