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Романченко Петр Васильевич

Место рождения

Букреево Плесо, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

18.01.1914 ст.

Дата смерти

02.04.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
18.01.1914 ст.

Отец: Романченко Василий Фомич

Мать: Романченко Анна Григорьевна

Букреево Плесо, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Село Черновка Алескандровской волости Барнаульского уезда Томской губернии. Со слов: украинец, рабочий металлург огнерезчик, работал на КМК.
Бракосочетание
24.01.1938

Жена: Романченко Анна Григорьевна

Западно-Сибирский край г. Сталинск (Новокузнецк)
Рождение ребёнка
06.01.1939

Дочь: Кривобокова Любовь Петровна

Мать ребёнка: Романченко Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
02.12.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романченко Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
12.07.1951

Сын: Романченко Павел Петрович

Мать ребёнка: Романченко Анна Григорьевна

Смерть
02.04.1994
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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