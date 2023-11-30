Романченко Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения18.01.1914 ст.
Дата смерти02.04.1994
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1914 ст.
Село Черновка Алескандровской волости Барнаульского уезда Томской губернии. Со слов: украинец, рабочий металлург огнерезчик, работал на КМК.
Бракосочетание
24.01.1938
Западно-Сибирский край г. Сталинск (Новокузнецк)
Рождение ребёнка
06.01.1939
Дочь: Кривобокова Любовь Петровна
Мать ребёнка: Романченко Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
02.12.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романченко Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
12.07.1951
Сын: Романченко Павел Петрович
Мать ребёнка: Романченко Анна Григорьевна
Смерть
02.04.1994
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область