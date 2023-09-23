Дидур (Винничук) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Винничук Иван Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Дидур Ольга Арсеньевна
Отец ребёнка: Дидур Арсений Сергеевич
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Дидур Галина Арсеньевна
Отец ребёнка: Дидур Арсений Сергеевич
Рождение ребёнка
07.11.1943
Отец ребёнка: Дидур Арсений Сергеевич
Песчанка, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно