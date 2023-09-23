Дидур (Винничук) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дидур (Винничук) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Винничук Иван Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Дидур Ольга Арсеньевна

Отец ребёнка: Дидур Арсений Сергеевич

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Дидур Галина Арсеньевна

Отец ребёнка: Дидур Арсений Сергеевич

Рождение ребёнка
07.11.1943

Сын: Дидур Дмитрий Арсеньевич

Отец ребёнка: Дидур Арсений Сергеевич

Песчанка, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дидур Арсений Сергеевич

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