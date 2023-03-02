Шеметова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Спиридон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Шеметова Макрида

Отец ребёнка: Шеметов Ларион

Рождение ребёнка
1825

Сын: Шеметов Спиридон

Отец ребёнка: Шеметов Ларион

Крепость Ельдякская Бирского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Шеметова Арина

Отец ребёнка: Шеметов Ларион

Рождение ребёнка
1834

Сын: Шеметов Иван

Отец ребёнка: Шеметов Ларион

Рождение ребёнка
04.08.1842

Сын: Шеметов Егор

Отец ребёнка: Шеметов Ларион

Рождение ребёнка
1842

Сын: Шеметов Калистрат

Отец ребёнка: Шеметов Ларион

Рождение ребёнка
21.07.1843

Сын: Шеметов Мефодий

Отец ребёнка: Шеметов Ларион

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеметов Ларион

Смерть
Неизвестно
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