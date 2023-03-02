Шеметова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Спиридон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Шеметова Макрида
Отец ребёнка: Шеметов Ларион
Рождение ребёнка
1825
Сын: Шеметов Спиридон
Отец ребёнка: Шеметов Ларион
Крепость Ельдякская Бирского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Шеметова Арина
Отец ребёнка: Шеметов Ларион
Рождение ребёнка
1834
Сын: Шеметов Иван
Отец ребёнка: Шеметов Ларион
Рождение ребёнка
04.08.1842
Сын: Шеметов Егор
Отец ребёнка: Шеметов Ларион
Рождение ребёнка
1842
Сын: Шеметов Калистрат
Отец ребёнка: Шеметов Ларион
Рождение ребёнка
21.07.1843
Сын: Шеметов Мефодий
Отец ребёнка: Шеметов Ларион
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеметов Ларион
Смерть
Неизвестно