Марфа Митрофанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Егор Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Иванов
Смерть
Неизвестно