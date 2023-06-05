Марфа Митрофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Митрофанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1848

Сын: Егор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1850

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Иванов

Смерть
Неизвестно
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