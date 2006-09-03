Толмачев Валентин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1937
Дата смерти03.09.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Николаева Тамара Семеновна
Углегорск, Углегорский, Сахалинская область
Смерть
03.09.2006