Толмачев Валентин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачев Валентин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1937

Дата смерти

03.09.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева Тамара Семеновна

Углегорск, Углегорский, Сахалинская область
Смерть
03.09.2006
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