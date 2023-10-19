Борзенков Руслан Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.2008
Дочь: Борзенкова Анастасия Руслановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.02.2015
Дочь: Борзенкова София Руслановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.09.2017
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности