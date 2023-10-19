Борзенков Руслан Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзенков Руслан Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.2008

Дочь: Борзенкова Анастасия Руслановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.02.2015

Дочь: Борзенкова София Руслановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.09.2017

Сын: Борзенков Лев Русланович

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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