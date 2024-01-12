Красильникова (Корниенко) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасильникова (Корниенко) Валентина Михайловна

Красильникова (Корниенко) Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

SK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1954

Отец: Корниенко Михаил Тимофеевич

Мать: Корниенко Раиса Петровна

Рождение ребёнка
05.06.1978

Сын: Красильников Роман Александрович

Отец ребёнка: Красильников Александр Николаевич

Рождение ребёнка
07.04.1986

Сын: Красильников Сергей Александрович

Отец ребёнка: Красильников Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красильников Александр Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close