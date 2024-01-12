Красильникова (Корниенко) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1954
Рождение ребёнка
05.06.1978
Сын: Красильников Роман Александрович
Отец ребёнка: Красильников Александр Николаевич
Рождение ребёнка
07.04.1986
Сын: Красильников Сергей Александрович
Отец ребёнка: Красильников Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно