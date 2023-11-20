Дедель (Дзедзель) (Брозовская) Розалия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедель (Дзедзель) (Брозовская) Розалия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Пол

Женский

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Дедель Людвиг

Отец ребёнка: Дедель (дзедзель) Янка

Рождение ребёнка
1858

Сын: Дедель (дзедзель) Антоний

Отец ребёнка: Дедель (дзедзель) Янка

Дер. Поронешка, Лаукеса.
Дер. Поронешка, Лаукеса.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розалия

Отец ребёнка: Дедель (дзедзель) Янка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дедель (дзедзель) Казимир

Отец ребёнка: Дедель (дзедзель) Янка

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