Дедель (Дзедзель) (Брозовская) Розалия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Дедель Людвиг
Отец ребёнка: Дедель (дзедзель) Янка
Рождение ребёнка
1858
Сын: Дедель (дзедзель) Антоний
Отец ребёнка: Дедель (дзедзель) Янка
Дер. Поронешка, Лаукеса.
Дер. Поронешка, Лаукеса.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Розалия
Отец ребёнка: Дедель (дзедзель) Янка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дедель (дзедзель) Казимир
Отец ребёнка: Дедель (дзедзель) Янка