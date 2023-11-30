Гульмениса
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Бураншина Сара Камалетдиновна
Отец ребёнка: Бураншин Камалетдин Имаметдинович
Рождение ребёнка
28.01.1899
Дочь: Бураншина Амина Камалетдиновна
Отец ребёнка: Бураншин Камалетдин Имаметдинович
Рождение ребёнка
До 1900
Сын: Бураншин Мансур Камалетдинович
Отец ребёнка: Бураншин Камалетдин Имаметдинович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Бураншина Муназзага Камалетдиновна
Отец ребёнка: Бураншин Камалетдин Имаметдинович
Малотенькашево, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1907
Сын: Бураншин Гатият Камалетдинович
Отец ребёнка: Бураншин Камалетдин Имаметдинович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Бураншина Фатима Камалетдиновна
Отец ребёнка: Бураншин Камалетдин Имаметдинович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Бураншина Кафия Камалетдиновна
Отец ребёнка: Бураншин Камалетдин Имаметдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно