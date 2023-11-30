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Гульмениса

Место рождения

Красная Горка, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красная Горка, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Бураншина Сара Камалетдиновна

Отец ребёнка: Бураншин Камалетдин Имаметдинович

Рождение ребёнка
28.01.1899

Дочь: Бураншина Амина Камалетдиновна

Отец ребёнка: Бураншин Камалетдин Имаметдинович

Рождение ребёнка
До 1900

Сын: Бураншин Мансур Камалетдинович

Отец ребёнка: Бураншин Камалетдин Имаметдинович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Бураншина Муназзага Камалетдиновна

Отец ребёнка: Бураншин Камалетдин Имаметдинович

Малотенькашево, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1907

Сын: Бураншин Гатият Камалетдинович

Отец ребёнка: Бураншин Камалетдин Имаметдинович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Бураншина Фатима Камалетдиновна

Отец ребёнка: Бураншин Камалетдин Имаметдинович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Бураншина Кафия Камалетдиновна

Отец ребёнка: Бураншин Камалетдин Имаметдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бураншин Камалетдин Имаметдинович

Смерть
Неизвестно
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