Колесов Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.2005
Дочь: Колесова Александра Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.02.2008
Дочь: Колесова Ксения Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности