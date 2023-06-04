Колесов Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесов Евгений Александрович

Колесов Евгений Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.2005

Дочь: Колесова Александра Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.02.2008

Дочь: Колесова Ксения Евгеньевна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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