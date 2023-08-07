Машинистов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машинистов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1873 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Машинистов Иван Харитонович

Мать: Машинистова Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Вологда
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